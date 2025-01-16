معاهدة تعاون بين بريطانيا وأوكرانيا لـ100عام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس على اتفاقية شراكة مدتها قرن مع أوكرانيا.

وقام ستارمر في أول زيارة له إلى أوكرانبا التي مزقتها الحرب في محاولة لحشد الدعم لكييف، قبل أيام فقط من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال السير كير إن الاتفاقية التي مدتها 100 عام تؤكد "الدعم الثابت" لبريطانيا لأوكرانيا، كما أكد على الوحدة الأوروبية في مواجهة العدوان الروسي. وسيتم وضع المعاهدة والإعلان السياسي أمام البرلمان في الأسابيع المقبلة.

وتعزز المعاهدة التعاون العسكري في مجال الأمن البحري من خلال إطار عمل جديد لتعزيز أمن بحر البلطيق والبحر الأسود وبحر آزوف وردع العدوان الروسي المستمر.

كما ستجمع الخبراء لتعزيز الشراكات العلمية والتكنولوجية، في مجالات مثل الرعاية الصحية والأمراض، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء والطائرات بدون طيار، وبناء صداقات مدى الحياة من خلال مشاريع الفصول الدراسية.

كما سيتم أيضًا إطلاق نظام جديد للتحقق من الحبوب تم إنشاؤه في المملكة المتحدة لتتبع الحبوب المسروقة من الأراضي الأوكرانية المحتلة

التقى رئيس الوزراء بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في كييف بعد السفر في قطار ليلي من الحدود البولندية إلى العاصمة.

ووضع الرجلان إكليلًا من الزهور على جدار ذكرى الجنود من ضحايا الحرب، والتقى السير كير بالمرضى والموظفين في مستشفى بيرنز.

طموح بوتين

وقال السير كير: "إن طموح بوتين لانتزاع أوكرانيا من أقرب شركائها كان فشلاً استراتيجياً هائلاً. وبدلاً من ذلك، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى وستأخذ هذه الشراكة هذه الصداقة إلى المستوى التالي.

وأضاف: لا يمكن الاستهانة بقوة صداقاتنا الطويلة الأمد. "إن دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها من الغزو الروسي الهمجي وإعادة بناء مستقبل مزدهر وسيادي، أمر حيوي لأمن الحكومة وخطة التغيير".

وأضاف أنه "من المهم جدًا أن نضمن أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن" وأن الاتفاقية التي مدتها 100 عام بين المملكة المتحدة وأوكرانيا "هي بيان حقيقي لنيّتنا في الالتزام الطويل الأجل" تجاه أوكرانيا.

وتعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني جزءًا من جهد أوسع من جانب القادة الأوروبيين لتعزيز الدعم لكييف مع تكثيف المناقشات حول الأمن الإقليمي قبل تسليم السلطة في واشنطن. التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء دونالد توسك من بولندا يوم الأربعاء.

تأتي موجة النشاط الدبلوماسي مع تصاعد الصراع بين أوكرانيا وروسيا قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، مع محاولة فلاديمير بوتين الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي قبل محادثات السلام المتوقعة.