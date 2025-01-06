أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، بأن "إسرائيل ترغب في البقاء ببعض المواقع خارج الحدود الشمالية في لبنان إلى أجل غير مسمى".
وكشفت القناة أن "القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتانياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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