القناة 13: القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده نتانياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان

أفادت القناة ١٣ الإسرائيلية، بأن "إسرائيل ترغب في البقاء ببعض المواقع خارج الحدود الشمالية في لبنان إلى أجل غير مسمى".

وكشفت القناة أن "القيادة السياسية أعلنت باجتماع عقده رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رغبتها بالإبقاء على وجود إسرائيلي في مواقع بجنوب لبنان".