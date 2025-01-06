شكرا لقرائتكم خبر عن مطار برلين يعتزم تقليص رحلات الوصول إلى النصف.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أجواء الطقس في ألمانيا

تساقط الثلوج بكثافة

تساقط الثلوج يعيق حركة المطارات

الدمام - شريف احمد - قرر مطار العاصمة الألمانية برلين تقليص عدد عمليات الهبوط إلى النصف بدءًا من الساعة الخامسة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) كإجراء احترازي، بسبب توقعات هطول أمطار متجمدة.وقالت متحدثة باسم المطار، إنه لن يُسمح سوى بهبوط حوالي 20 طائرة فقط في الساعة بدلا من 40 طائرة.وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سير عمليات تجهيز الطائرات بشكل آمن.ونوهت المتحدثة إلى أن الظروف الجوية قد تؤدي أيضا إلى حدوث تأخيرات.وتابعت المتحدثة، أن شركات الطيران هي التي تقرر أي الرحلات ستُنفذ.وقالت إنها تنصح جميع الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للاستعلام عن رحلاتهم.وفي المقابل، أكدت المتحدثة أن رحلات السفر لن تتأثر بهذه القيود.ويثير تساقط الثلوج بكثافة اضطرابات في حركة النقل في إنجلترا وألمانيا الأحد، مع إغلاق مطارات لفترات موقتة، وإلغاء أو تأخير رحلات.كما اضطرت العديد من المطارات في ألمانيا في وقت سابق أيضا إلى تعديل جداول الرجلات بسبب التساقط الكثيف للثلوج والأمطار.وأكدت سلطات مطار فرانكفورت، وهو الأكبر في البلاد، إلغاء 120 رحلة من أصل نحو 1090 كانت مقررة الأحد.وذكر متحدث باسم سلطات المطار، أنه "يجب إزالة الثلوج عن مدارج الإقلاع والهبوط"، وعملية "إذابة الجليد عن الطائرات تصبح أيضا معقدة ومتطلبة بشكل أكبر".