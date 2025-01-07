شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن الأصفر. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الثلاثاء، 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الثلاثاء، 3939 جنيها للبيع، و3912.75 جنيه للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الثلاثاء، 3760 جنيها للبيع، و3735 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الثلاثاء، 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الثلاثاء، 2506.75 جنيه للبيع، و2490 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الثلاثاء، إلى: 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 30080 جنيها للبيع، و29880 جنيها للشراء.