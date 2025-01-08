تكنولوجيا: Razer تطلق كرسي ألعاب جديدًا بأسعار معقولة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في معرض CES 2025، قدمت شركة Razer كرسي الألعاب الجديد Iskur V2 X، الذي يجمع بين الأسعار المعقولة والعديد من المميزات التي يتميز بها كرسي Razer Iskur V2 الفاخر، مع الحفاظ على سعر مناسب للجميع.

يحتفظ الكرسي Iskur V2 X، الذي يعد خيارًا صديقًا للميزانية، بدعمه المتكامل لمنطقة أسفل الظهر مثل الطراز الأصلي V2، على الرغم من أنه يفتقد الأقراص الدوارة التي تسمح بضبط الارتفاع والعمق والدوران.

وبحسب ما صرحت به Razer، يوفر القوس القطني المدمج والوسائد الإسفنجية عالية الكثافة دعمًا مثاليًا لمنطقة أسفل الظهر ويعمل على توزيع الضغط بشكل متساوٍ، مما يعزز راحتك أثناء جلسات اللعب الطويلة. كما يضمن الكرسي الراحة التامة بفضل الألياف متعددة الطبقات القابلة للتنفس التي تحافظ على انتعاشك طوال الوقت.

يتضمن الكرسي أيضًا قاعدة مقعد موسعة تصل إلى 545 ملم لاستيعاب أوضاع الجلوس المختلفة، بالإضافة إلى مساند للأذرع ثنائية الأبعاد قابلة للتعديل التي يمكن تحريكها لأعلى ولأسفل وللداخل وللخارج.

وعلى الرغم من أن V2 X يأتي بحجم واحد فقط، يمكنك تعديل ارتفاعه بسهولة باستخدام أسطوانة الغاز التي تعمل بالرافعة. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الاسترخاء بين الجلسات، يوفر الكرسي إمكانية الاستلقاء حتى 152 درجة. بشكل عام، يُعد هذا الكرسي خيارًا قويًا يلبي احتياجات معظم محبي ألعاب الفيديو.

سيتم طرح Razer Iskur V2 X للبيع بدءًا من 7 يناير في الولايات المتحدة وأوروبا بسعر 299 دولارًا أمريكيًا / 299.99 يورو، وسيكون متاحًا على موقع Razer.com وRazerStores وبعض التجار المعتمدين.

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