رعد من عين التينة: الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ان "الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني"، مشيرا الى ان "حفظ السيادة الوطنية واجب الجميع".

ولفت رعد الى انه "نقلنا تحية الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لرئيس مجلس النواب نبيه برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة".

وشدد رعد على ان "الاصلاح لا يستقيم الا اذا كان شاملاً ومتوجهًا لتحقيق المصالح الوطنية والعامة وليس للمصالح الفئوية، ونجدد دعوتنا لكل الافرقاء تعالوا لنستثمر قدراتنا وطاقاتنا من اجل حفظ البلد والعيش معا بأمن وكرامة وحفظ حقوق".

واوضح انه "تداولنا مع بري في الخطوات المزمع القيام بها ضمن اتفاق وقف النار كما جرى التأكيد على وجوب مقاربتنا لاستحقاق الرئاسة بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين أمل وحزب الله تحقيقا لما يتناسب مع ظروف البلاد الراهنة".