شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيى ذكرى رحيل نجله: "آخ يا وديع أصعب ذكرى لا تُنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا سلطان الطرب، جورج وسوف ذكرى وفاة نجله وديع، بكلمات مؤثرة عبر حسابه على إنستجرام، ورحل وديع عن عالمنا 6 يناير 2023 بعد جراحة تكميم المعدة ونشر جورج وسوف، فيديو وهو يغني لنجله وديع، وكتب على الفيديو قائلا:" آخ يا وديع، أصعب ذكرى لا تُنسى".

وفى سياق آخر انتهى سلطان الطرب جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية، وبتوقيع صناع مصريين، بعد نجاحهم معا فى أغنية "نجم على" وسوف يطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.

وطرح مؤخرًا سلطان الطرب جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي" على موقع "يوتيوب"، بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.

وأحيا كل من جورج وسوف ونجوى كرم ومروان خوري، حفلاً غنائيًا الثلاثاء الماضى ليلة رأس السنة في أبو ظبي بالإمارات، ويقدموا مجموعة متميزة من أشهر أغنياتهم.