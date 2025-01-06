الكونغرس يصادق على فوز ترامب اليوم.. وبايدن يذكّر باقتحام الكابيتول

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: من المقرر أن يجتمع الكونغرس الأميركي في واشنطن، اليوم الاثنين، للتصديق رسميا على نتائج الانتخابات الرئاسية، في الخطوة الإجرائية الأخيرة التي تسبق تولي دونالد ترامب منصبه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقبلها، حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن أحداث 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول قبل أربع سنوات، لا ينبغي نسيانها أو تكرارها. وقال للصحافيين في البيت الأبيض، الأحد، قبل يوم من مصادقة الكونغرس على فوز ترامب "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".

وكان ترامب قد دعا بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في انتخابات 2020، الكونغرس إلى منع المصادقة على فوز الأخير، مدعيا أن تزويرا واسع النطاق أدى إلى خسارته.

ولاحقا اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.

وأضاف بايدن الأحد: "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديمقراطية"، مردفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك". وحذر بالقول: "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، ولا أعتقد أنه ينبغي نسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة. وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة.

ومن المقرر أن تعلن الديمقراطية كامالا هاريس، التي خسرت في الانتخابات أمام ترامب، النتيجة النهائية في نهاية فترة ولايتها كنائبة للرئيس. وبصفتها رئيسة لمجلس الشيوخ، فسوف تترأس هاريس الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس.

وكان ترامب قد فاز بعدد 312 صوتا في الانتخابات، بينما حصلت هاريس على 226 صوتا. ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، قراءة نتائج كل ولاية أميركية بشكل فردي، وفرزها. ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 من يناير الجاري.

وعلى عكس انتخابات 2020، أقر بايدن بسرعة بفوز ترامب في الانتخابات، حيث دعاه إلى البيت الأبيض لإظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.