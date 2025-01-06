شكرا لقرائتكم خبر عن حايك وكيدمان وديمي مور نجمات تخطين الـ55 عامًا وأبهرن الحضور بجولدن جلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل توزيع جوائز الـGolden Globes، الـ 82، العديد من المفاجآت، وبعيدًا عن أسماء نجوم الأفلام الذين حصدوا الجوائز، لكن أيضًا شهد الحفل ظهور لافت لعدد من نجمات هوليوود اللاتي تعدين عمر الـ 55، حيث قلبن موازين السجادة الحمراء برشاقتهن وإطلالتهن الجذابة والمثيرة.

سلمي حايك

استحوذت سلمى حايك، على أضواء السجادة الحمراء السنوية الثانية والثمانين لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وأبهرت سلمي، الكاميرات بجمالها الطبيعي الذي لا يتطابق علي الاطلاق مع سنها 58 عامًا، وظهرت النجمة العالمية تتمايل بخصلات شعرها الرمادي بكل ثقة، كما ظهرت بخطوط وجه طبيعية بعديًا عن البوتكس، وارتدت "حايك" فستان من اللون البرجندي وهو من ألوان موضة 2025، كما اختارت مجوهرات زمرد أخضر لتعطي بريق للإطلالة.

نيكول كيدمان

ظهرت نيكول كيدمان علي السجادة الحمراء لحفل جولدن جلوب بإطلالة ماسية، حيث ارتدت فستان من اللون السلفر مع ظهر مفتوح أظهر رشاقتها رغم عمرها 57 عامًا، ورفعت نجمة هوليوود شعرها للأعلي مع حلق من اللون البنفسجي ومكياج ناعم.

ديمي مور

أذهلت ديمي مور، المتفرجين عندما وصلت إلى حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، في لوس أنجلوس، وبدت نجمة Substance، البالغة من العمر 62 عامًا، شابة بشكل لا يصدق عندما وقفت أمام المصورين على السجادة الحمراء خارج فندق بيفرلي هيلتون الشهير.

وارتدت ديمي فستانًا ذهبيًا لامعًا على طراز حورية البحر مع تفاصيل من حجر الراين اللامع على الصدر وحقل لؤلؤي، وتركت شعرها الأسود القاتم منسدل علي كتفيها.