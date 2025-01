شكرا لقرائتكم خبر عن هل أعلن مغنى الراب الأمريكي كوداك بلاك إسلامه؟.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مغنى الراب الأمريكى كوداك بلاك صورًا جديدة له من خلال حسابه على موقع التغريدات X، من داخل أحد المساجد وهو يصلى، وذلك بعدما تم تداول هذه الصور من قبل المتابعين من حول العالم، ولم يكشف عن مكان التقاط هذه الصورة، أو إذا كان أعلن إسلامه أم لا؟



مغنى الراب الأمريكي كوداك بلاك



كوداك بلاك يصلى



كوداك بلاك

جاء ذلك بعدما طرح مغنى الراب الأمريكى كوداك بلاك أغنيته Non Believer من حوالى 9 أشهر، والذى ذكر فيها الأعياد اليهودية والدين الإسلامي وغير ذلك الكثير، حيث تداول موقع " hotnewhiphop "، شرح لـ ما يعنيه طرح بلاك لـ هذا الأغنية مشيرا إلى الرسالة هي أن بلاك يحاول أن يعيش حياة أفضل من خلال اللجوء إلى الدين لمساعدته.

وجاءت في كلمات الأغنية:

On Rosh Hashanah, I can turn into a vulture

On Yom Kippur, I can turn into werewolf

Would you give me somethin' to drink if I was in the hell fire?

I travel all the way to Mecca on my barefoot

To find the truth 'cause I don't like when people tell lies

On Yom Kippur, I always turn into a wolf

وترجمتها:

في رأس السنة الهجرية، يمكنني أن أتحول إلى نسر

في يوم الغفران، يمكنني أن أتحول إلى مستذئب

هل تسقيني شيئاً إذا كنت في النار؟

أسافر إلى مكة حافي القدمين

للعثور على الحقيقة لأنني لا أحب عندما يقول الناس الأكاذيب

في يوم الغفران، أتحول دائمًا إلى ذئب