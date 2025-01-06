شكرا لقرائتكم خبر عن ماندو العدل يعلن انطلاق تصوير مسلسل أحمد مكى "الغاوى" والعرض رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج ماندو العدل بدء تصوير أول مشاهد مسلسل الغاوى للنجم أحمد مكى بعد أشهر من التحضيرات للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشر صورته وهو يرفع كلاكيت التصوير على حسابه بموقع فيس بوك معلقاً: "بسم الله الرحمن الرحيم، مسلسل الغاوي، أحمد مكي ونجوم كبار مشرفينا، إنتاج تامر مرسي، تأليف محمود زهران - طارق الكاشف، مدير تصوير أحمد يوسف رمضان 2025 إن شاء الله.



ماندو العدل يعلن بدء تصوير مسلسل الغاوى

مسلسل الغاوى تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية ليبتعد بذلك عن الكوميديا التى اعتاد على تقديمها فى الدراما والسينما خلال السنوات الماضية.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.