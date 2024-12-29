الجيش الإسرائيلي هدد بمهاجمة مناطق في شمال قطاع غزة

هدد الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من أجل إخلاء منطقة النصر ومدينة العودة وحي المرابطين في شمال قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم"، زاعمًا بأن الفصائل الفلسطينيو تطلق القذائف الصاروخية من هذه المناطق.
وكان قد ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه تم "رصد 5 صواريخ أطلقت من غزة اعترضت الدفاعات الجوية 2 منها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
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