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فنلندا.. تحقيق بشأن تضرر كابل كهرباء تحت البحر في ناقلة نفط

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هلسنكي - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت السلطات الفنلندية ناقلة نفط في بحر البلطيق في إطار تحقيق في عطل في كابل كهرباء تحت البحر بين فنلندا وإستونيا.

أعطال السفينة

وذكرت الشرطة في هلسنكي اليوم الخميس، أن السلطات البحرية أوقفت الناقلة "إيجل إس" المسجلة في جزر كوك وسيطروا على السفينة، وجاءت العملية بعد يوم من العطل الذي حدث في كابل "إيست لينك2" البحري للكهرباء، كما تضررت كابلات أخرى في نفس المياه.

نقل مخالف للقانون

وأشار الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب إلى أن الناقلة جزء من أسطول الظل الروسي، وهو مجموعة سفن تستخدمها روسيا بصورة غير رسمية للتحايل على العقوبات، على سبيل المثال، لنقل النفط إلى دول أخرى.
وكتب ستاب عبر منصة إكس بعد مقابلة قادة الشرطة وقادة حرس الحدود اليوم الخميس "من الضروري أن يتم التمكن من منع الأخطار التي تمثلها السفن التابعة لأسطول الظل الروسي".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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