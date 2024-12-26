ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى لم يتغير

أكد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى لم يتغير".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر قناة الجزيرة، بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأنوار اليهودي".

وقالت المصادر إن القوات الإسرائيلية نشرت وحدة خاصة في باحات المسجد الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير.