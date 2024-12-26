شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت يشارك في المهمة الصينية للهبوط على القمر والان نبدء بالتفاصيل

تحديات تقنية

وقال يوي هونغ يوي من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إن المشروع يهدف إلى معالجة التحديات التقنية، بما في ذلك تحمل درجات الحرارة المنخفضة للغاية في القطب الجنوبي للقمر وتنفيذ عمليات تحديد المواقع والملاحة والحركة المستقلة دون الاعتماد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.

الدمام - شريف احمد - يعتزم علماء صينيون تصميم روبوت قمري مزود بقدرات شحن لمهمة "تشانغ آه-8" المقرر إطلاقها في عام 2028.حيث اقترح فريق تعاوني من باحثين من جامعة داليان للتكنولوجيا وجامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا وجامعة شنتشن تصميم روبوت سطح قمري متعدد الوظائف يعمل أيضا كمحطة شحن متنقلة.ووافقت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء على إدراجه في هذه المهمة، حيث يزن الروبوت حوالي 100 كغم، ويمكنه إجراء تجارب معقدة في البيئة القمرية القاسية.إلى جانب مرافقة مركبة الهبوط القمرية ومراقبة صحتها التشغيلية، وفقًا لما قال يوي شياو تشو قائد فريق الباحثين من جامعة داليان للتكنولوجيا.وسيشكل "تشانغ آه-8"، إلى جانب "تشانغ آه-7"، وفقًا لوكالة شينخوا، النموذج الأساسي لمحطة أبحاث قمرية.ومن المتوقع إرسال المسبار "تشانغ آه-7" إلى الفضاء حوالي عام 2026 لتنفيذ استكشاف الموارد في القطب الجنوبي للقمر.