شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: قوات كوريا الشمالية تتكبد خسائر فادحة في ساحة المعركة والان نبدء بالتفاصيل

هجمات أوكرانية

الدمام - شريف احمد - قالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن القوات الكورية الشمالية تتكبد خسائر فادحة في القتال في منطقة كورسك الروسية، وتواجه صعوبات لوجستية نتيجة للهجمات الأوكرانية.وأوضحت وكالة الاستخبارات ، التي تعرف اختصارا باسم "جي يو آر"، أن الهجمات الأوكرانية بالقرب من نوفويفانوفكا ألحقت خسائر فادحة في الوحدات الكورية الشمالية.وأضافت الوكالة بأن الهجمات الأوكرانية على طول خط المواجهة جعلت القوات الكورية الشمالية تواجه أيضا مشاكل في الإمدادات وحتى نقصا في مياه الشرب.وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، في وقت سابق هذا الأسبوع، سقوط 3000 جندي كوري شمالي ما بين قتيل وجريح في القتال في منطقة كورسك.وكانت هذه أول تقديرات هامة من جانب أوكرانيا لحصيلة الضحايا الكوريين الشماليين، بعد عدة أسابيع من إعلان كييف أن كوريا الشمالية أرسلت ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى روسيا لمساعدتها في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات تقريبا.وجاء الكشف عن حصيلة الضحايا الكوريين الشماليين في الوقت الذي تضغط فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسال أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.