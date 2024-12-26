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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث تعزيز التعاون القضائي والقانوني مع نظيره التركي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكة المكرمة اليوم، النائب العام لجمهورية تركيا محسن شنتورك والوفد المرافق.
وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بالضيف والوفد المرافق، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تأكيدًا للحرص المشترك على تعزيز التعاون القضائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطور العدلي في البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بالضيف والوفد المرافق، مشيدًا بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، منوهًا بأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات القضائية والقانونية.
كفاءة الأجهزة العدليةوجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل توطيدها على الأصعدة كافة، إضافة إلى بحث أوجه العمل القانوني المشترك، وإجراءات التعاون في جميع المجالات، خاصة القضائية منها، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة الأجهزة العدلية في كلا البلدين.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، تأكيدًا للحرص المشترك على تعزيز التعاون القضائي بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التطور العدلي في البلدين.