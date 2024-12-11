أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "المحكمة العليا طالبت الحكومة بإبلاغها إن كانت ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول". هذا وذكرت الصحيفة أن "أغلبية 51 معارضا أسقط الائتلاف الحاكم مقترح حزب معسكر الدولة تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الأول".

كانت هذه تفاصيل خبر "يسرائيل هيوم": المحكمة العليا طالبت الحكومة بإبلاغها إن كانت ستشكل لجنة للتحقيق في أحداث 7 تشرين الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.