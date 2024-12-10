شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير لرئيس وزراء الاحتلال بخصوص هضبة الجولان والان نبدء بالتفاصيل

ضم الجولان

يوم تاريخي

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، أن القسم الذي تحتله بلاده وضمته من هضبة الجولان السورية، سيظل إسرائيليا "إلى الأبد".جاءت تصريحات نتنياهو، خلال مؤتمر صحافي في القدس، بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أمس الأحد.وذكر نتنياهو أنه شكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اعترافه بعملية ضم الجولان خلال ولايته الأولي بين 2017 و2021.كان نتنياهو، قال أمس، إن نهاية حكم بشار الأسد في سوريا تخلق "فرصة" بالإضافة إلى مخاطر بالنسبة لإسرائيل.وأوضح نتنياهو بأنهم مهتمون بإقامة "علاقات حسن جوار" مع سوريا، ولكن أيضا في ظل سعيها لضمان "عدم السماح لأي قوة معادية أن تستقر بجوار الحدود.وخلال زيارة إلى مرتفعات الجولان، قال إن هذا "اليوم التاريخي" في الشرق الأوسط كان "نتيجة مباشرة لعملنا القوي".