مباحثات برلمانية سعودية كمبودية

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا سامديتش تيكو هون سين، وذلك في مقر المجلس بالرياض.

وفي مستهل جلسة المباحثات رحب آل الشيخ برئيس مجلس الشيوخ خلال زيارته إلى المملكة، منوهًا بأهمية هذه الزيارة وأثرها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من نمو مطرد على كل الصعد الاقتصادية والتنموية والسياحية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات، مقدمًا شكره للمملكة على التسهيلات التي يجدها حجاج ومعتمرو كمبوديا خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة.

وقد جرى خلال جلسة المباحثات بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، لا سيما بحث آفاق التعاون البرلماني، إضافة إلى استعراض الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.