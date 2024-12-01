شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يُعين رجل أعمال مستشارًا للشرق الأوسط.. من هو؟ والان نبدء بالتفاصيل

تعيينات ترامب

من هو مسعد بولس

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تعيين رجل الأعمال اللبناني الأميركي مسعد بولس في منصب كبير مستشاريه للشؤون العربية والشرق أوسطية.جاء ذلك في منشور لترامب على منصّته تروث سوشال، قائلا: "أنا فخور بأن أعلن أن مسعد بولس سيتولى منصب كبير مستشاري الرئيس للشؤون العربية والشرق أوسطية".ويمنح هذا التعيين بولس، وهو حمو تيفاني ابنة ترامب، منصبًا رفيعًا في البيت الأبيض.وأدى بولس دورا رئيسًا في حملة ترامب، إذ ساعد في حشد ناخبين مسلمين ومن أصول عربية كان كثر منهم مستائين من سياسات البيت الأبيض في ما يتّصل بالحرب في غزة.هذا ويأتي تعيين بولس غداة اختيار ترامب تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى فرنسا.ووصف ترامب بولس بأنه "محام لامع ورجل أعمال رائد يحظى باحترام كبير، ويتمتع بخبرة واسعة النطاق على الساحة الدولية".وذكر: "هو مؤيد منذ أمد للقيم الجمهورية والمحافظة" لافتا إلى أنه كان إحدى دعائم حملته الانتخابية.وأضاف ترامب "كان له دور فاعل في بناء تحالفات جديدة هائلة مع الجالية العربية الأميركية"، قائلا إنه "صانع صفقات".كان تعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية وضع حد سريع للحروب في غزة وأوكرانيا وأنحاء أخرى، من دون أن يوضح كيف قد يفعل ذلك.