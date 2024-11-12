يديعوت: قرار تقليص فترة عمل كتائب الاحتياط يأتي خوفا من إثقال كاهلهم بعد انخفاض الإقبال على الخدمة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بان الجيش الإسرائيلي قرر تقليص مدة خدمة الاحتياط بعد الانخفاض غير العادي في عدد المتقدمين للخدمة. اشارت "يديعوت أحرونوت" الى ان الجيش الإسرائيلي يقلص نطاق النشاط العسكري لكتائب الاحتياط من 20 أسبوعا إلى 9 أسابيع فقط. ولفتت الى ان قرار تقليص فترة عمل كتائب الاحتياط يأتي خوفا من إثقال كاهلهم بعد انخفاض الإقبال على الخدمة.

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