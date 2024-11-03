بدء عملية إجلاء عائلتين من منزل في وطى الخيام استهدف بغارة منذ أسبوع

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأنه بدأ الصليب الاحمر الدولي والصليب الاحمر اللبناني عملية انقاذ واجلاء عائلتين مؤلفتين من زهاء 20 شخصا ، بينهم نساء واطفال، كان قد استهدف العدو الاسرائيلي المنزل الذي كانوا فيه بغارة في وطى الخيام، منذ حوالي الاسبوع.

ولم تستطع فرق الاسعاف والانقاذ الوصول الى المكان من قبل بسبب الوضع الامني، وسط مساع كثيرة ومناشدات عدة للمعنيين، والجمعيات الإنسانية الدولية ، للتواصل مع العدو من اجل اجلائهم.

وافيد ان مصير العائلتين لا يزال مجهولا حتى الساعة، وليس معلوما ان كان هناك من ناجين ام لا.

يذكر أن العائلتين من الوزاني وعين عرب وهم فلاحون ورعاة ماشية.