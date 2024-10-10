أعلن النّاطق الإعلامي باسم مديريّة الأمن العام في الأردن، أنّ "بلاغًا ورد لمديريّة شرطة محافظة العقبة قبل منتصف اللّيل، يفيد بسقوط جسم متفجّر في منطقة الشّاطئ الجنوبي"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التّحرّك إلى المكان، وإجراء طوق أمني بمكان السّقوط، وتبيّن عدم وجود أيّة إصابات جسديّة تُذكر، فيما تولّى سلاح الهندسة الملكي التّعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجّر".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام الأردني: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة دون وقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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