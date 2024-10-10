تفاصيل مسلسل ريهام حجاج كنترول.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - استقرت الفنانة ريهام حجاج على سيناريو مسلسلها الجديد الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يحمل العمل اسم "كنترول" من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح ومن المقرر تقديمه في 15 حلقة خلال موسم دراما رمضان القادم ليكون التجربة الأولى للفنانة ريهام حجاج في الأعمال من نوعية الـ 15 حلقة.

ريهام حجاج تقدم الدراما الاجتماعية المشوقة

تقدم ريهام حجاج في مسلسل "كنترول" الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والصراعات، وذلك بعد خوضها تجربة الكوميديا في موسم دراما رمضان 2024 خلال مسلسل "صدفة"، واختارت ريهام المخرج أحمد صالح للتعاون معه للمرة الأولى بعد 3 مسلسلات قدمتها مع المخرج سامح عبد العزيز خلال السنوات الأخيرة، وانضم إلى أسرة العمل حتى الآن الفنانان أحمد مجدي وعمر السعيد.

مسلسل "كنترول" يسجل التعاون الخامس الذي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة للمرة الخامسة في الدراما، حيث كتب أيمن سلامة 4 مسلسلات من ضمن 5 أعمال قامت ببطولتها ريهام حجاج في موسم دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة وهي: "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي، "يوتيرن" و"جميلة" و"صدفة" من إخراج سامح عبد العزيز.

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"صدفة" آخر أعمال ريهام حجاج

قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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ودارت الأحداث حول مُدرسة التاريخ (صدفة)، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئاً، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها، وفي نفس الوقت يناقش العمل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديداً والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.



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