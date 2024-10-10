بحضور بيومي فؤاد.. 40 صورة من العرض الخاص لفيلم "بنسيون دلال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصوير - نادر نبيل:

احتفل أبطال وفريق عمل فيلم "بنسيون دلال" بالعرض الخاص للفيلم الذي يقام في سينما جراند نايل تاور، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لبدء عرضه في السينمات.

وحرص الفنان بيومي فؤاد، الفنانة غادة طلعت، الفنان عمر متولي، الفنان وليد فواز، وغيرهم من أبطال العمل السينمائي على حضور العرض الخاص للفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مناقشة عدد من القضايا والمشاكل العديدة التي يمر بها الشباب، من خلال قصة أب يعول 5 أبناء.

فيلم "بنسيون دلال" من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وبطولة بيومي فؤاد وعمر متولي ومحمود حافظ ووليد فواز ومحمد رضوان وطاهر أبو ليلة وغادة طلعت، وإبرام سمير وخالد سرحان، ومن إخراج شادي الرملي.

اقرأ أيضا..

باسم سمرة يكشف عن مشهد لم يعرض بفيلم "إبراهيم الأبيض"

حفل غنائي وسيارة هدية للجمهور.. تركي آل الشيخ يعلن موعد افتتاح موسم الرياض