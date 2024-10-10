العثور على لاعب الدوري الإنجليزي سابقًا ميتًا بمنزله .. من هو؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تم العثور على اللاعب الدولي اليوناني ولاعب شيفلد يونايتد السابق، جورج بالدوك ميتًا في منزله في العاصمة اليونانية، أثينا، اليوم.

عثر على اللاعب في حمام السباحة في اليونان، وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية.

أعلنت وسائل إعلام يونانية وفاته

وحاولت زوجة بادلوك مرارا وتكرارا الاتصال به بعدما فشلت في الوصول إليه لعدة ساعات، ثم اتصلت بمالك الفيلا التي يعيش فيها اللاعب، وبعد تفتيشها، عثر عليه بحمام السباحة ميتًا.

قضى بالدوك 7 سنوات في صفوف نادي شيفلد يونايتد، وشارك معهم في 219 مباراة.

وساعد بالدوك شيفلد في الصعود مرتين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يلقب بالدوك بـ "جوج الغاضب"، بسبب أدائه المميز على أرض الملعب.

شارك بالدوك في 4 مباريات دولية مع منتخب اليونان.

وانضم بالدوك، 31 عامًا إلى باناثينايكوس في الصيف الماضي بعد رحلته مع شيفلد يونايتد الإنجليزي، لعب في نادي آي بي في آيسلندا.

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