أكثر من 12 ألف سوداني يغادرون مصر إلى السودان

قال مصدر مسؤول في معبر أشكيت السوداني الحدودي الواقع في وادي حلفا، الإثنين، إن المعبر استقبل عدد كبير من السودانيين الذين نزحوا بسبب الحرب في السودان إلى مصر.

وأضاف المصدر خلال تصريحات صحفية أن تلك الأعداد جاءت في إطار العودة الطوعية بعد الأحداث الأخيرة التي عمت البلاد، إلى جانب عدد من المخالفين للوائح الدخول وتم ترحيلهم مرة أخرى إلى السودان وفقا لمصادر المشهد السوداني.

وأوضح المصدر أن عدد الذين عادوا إلى البلاد عبر اشكيت في شهر أغسطس بلغ 7890 شخصًا، وفي سبتمبر 12539 شخصًا غالبيتهم من الأسر، موضحًا أن أغلب قرار عودة الأسر السودانية من الشقيقة ارتبط بانتصارات القوات المسلحة واسترداد أراضي ولاية الخرطوم بالعودة إلى منازلهم مع استقرار الأوضاع في أم درمان وبحري وأجزاء من العاصمة.

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة في مصر تقوم بتذليل وتسهيل كافة عمليات العودة الطوعية للسودانيين، عبر المعابر البرية بحلفا، مضيفًا، أن المعابر من المتوقع أن تشهد خلال الفترة المقبلة حركات عودة طوعية إلى السودان مرة أخرى.

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