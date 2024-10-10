شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الكينج محمد منير.. مشواره من النوبة للتفرد فى عالم الغناء والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن غداً الخميس 10 أكتوبر مع يوم ميلاد الكينج محمد منير الـ 70، حيث وليد في مثل هذا اليوم عام 1954، بقرية منشية النوبة بأسوان، تخرج منير فى كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، وكانت بدايته عبر اللقاء مع عدد من مطربي النوبة وشعرائها، خاصة المطرب زكي مراد الذى ساعده على دخول عالم الغناء.

تعرف محمد منير على المطرب أحمد منيب، الذي ساعده كثيرًا ودربه على أداء الأغاني بالألحان النوبية، لينطلق منير في عالم الغناء، ويصبح واحداً من أبرز المطربين في مصر، مشتهراً بأغانيه المميزة ذات الكلمات الرصينة والألحان الفريدة التى وضعته فى مكانة مختلفة ومتفردة فى عالم الغناء.

بدأ محمد منير مسيرته الاحترافية في الغناء، بعدما شكل فرقة تضم الشاعر عبد الرحيم منصور والمطرب أحمد منيب، وانضم إليهم الموسيقار هاني شنودة وفرقته المسماة "المصريين" وفي وقت لاحق، وأطلقت الفرقة ألبومها الأول بعنوان "بنتولد"، ولكنه لم يلق النجاح المتوقع، إلا أن الفرقة أصرت على الاستمرار في المشوار وأطلقوا ألبوماً ثانيا عام 1981 بعنوان "شبابيك" ولاقى نجاحا كبيرا، وحقق مبيعات ضخمة.

قدم محمد منير العديد من الألبومات خلال مسيرته الحافلة منها "اتكلمي" 1983، "بريء" 1986، "وسط الدايرة" 1987، "شوكولاتة" 1989، "يا اسكندرية" 1990، "مشوار" 1991، "أسامينا" 1991، "الطول واللون والحرية" عام 1992، "افتح قلبك" 1994، "ممكن" 1995، "من أول لمسة" 1996، "الفرحة" 1999.

وقدم منير أيضاً ألبومات: "في عشق البنات" 2000، "أنا قلبي مساكن شعبية" 2001، "أحمر شفايف" 2003، "حواتيت" 2004، "امبارح كان عشرين" 2005، "طعم البيوت" 2008، "يا أهل العرب والطرب" 2012، "الروح للروح بتحن" 2018، "باب الجمال" 2020.

وبجانب مسيرة منير في الغناء، دخل عالم السينما أيضاً وكان أول أدواره مع المخرج يوسف شاهين في فلم "حدودتة مصرية" عام 1982، وبعدها كرر منير التجربة مع يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس"، وشارك أيضًا في فيلم "الطوق والأسورة" مع شريهان وإخراج خيري بشارة، وفيلم "يوم مر ويوم حلو"، وفيلم "حكايات الغريب"، وفيلم "دنيا" وغيرها من الأفلام.