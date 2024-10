شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى العالمى نيك كيف مفاجأة فيلم Joker: Folie à Deux .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المغنى العالمى نيك كيف بشكل مفاجئ في فيلم Joker: Folie à Deux الجديد، ويتضمن العمل الذى طرح يوم 4 أكتوبر الجارى على مجموعة من الأغانى المختلفة التي يقوم بغنائها النجمان خواكين فينيكس وليدي جاجا بطلى الفيلم.

ولكن يبدأ الفيلم بظهرو كيف وهو يؤدي مزيجًا من الأغاني الذى يتضمن غلافًا لأغنية "Slap That Bass"، التي ألفها في الأصل جورج غيرشوين لمسرحية Shall We Dance الموسيقية التي ألفها فريد أستير وجينجر روجرز عام 1937.

وأغنية "Get Happy"، التي أدتها جودي جارلاند في مسرحية Summer Stock الموسيقية عام 1950، وأغنية "What The World Needs Now Is Love"، وهي أغنية ناجحة عام 1965 لجاكي ديشانو.

وتتضمن الأغانى أيضا مجموعة من الأغاني التي ظهرت في الفيلم بما في ذلك أغنية "To Love Somebody" لفرقة Bee Gees، والتي يؤديها فينيكس وجاجا.





وكان قد توقع المراقبين أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه حيث سيطرح يوم الجمعة المقبل 4 أكتوبر حول العالم.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم " Joker" إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية حيث حقق 248.2 مليون دولار في 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux، أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".