شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتا" تطلق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي في 21 دولة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

محادثة الذكاء الاصطناعي

لغات جديدة

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية ميتا بلاتفورمس الأربعاء، إطلاق منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في 21 دولة جديدة منها بريطانيا والبرازيل، حيث توجد أعداد كبيرة من مستخدمي منصات الشركة.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن منصة الذكاء الاصطناعي ميتا أيه.آي، تتيح للمستخدمين المحادثات والحصول على التوصيات عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وواتسآب ومسنجر. كما تتيح المنصة مساعد صوتي في النظارات الذكية التي تطورها ميتا.يذكر أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا قال في الشهر الماضي إن عدد مستخدمي ميتا أيه.آي يصل إلى 300 مليون مستخدم شهريا.وبحسب التوسعات الجديدة ستتاح منصة محادثة الذكاء الاصطناعي اعتبارا من اليوم للمستخدمين في بريطانيا والبرازيل والعديد من دول أمريكا اللاتينية وآسيا.وإلى جانب التوسع، ستضيف الشركة لغات جديدة إلى المنصة ومنها التاجالوجية التي يتحدث بها الملايين في الفلبين وإندونيسيا وماليزيا اليوم، وستضيف الغربية والتايلندية في المستقبل القريب.وقالت ميتا إنها ستطلق المنصة في 43 دولة مع إضافة عشرات اللغات فيما بعد.يذكر أن زوكربيرج يركز جهود الشركة منذ العام الماضي على إضافة الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، وهي الاستراتيجية التي يعزى إليها نمو أعداد المستخدمين ونجاح الإعلانات مؤخرا.