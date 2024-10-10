شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنفي اتهامات "الدعم السريع" بالمشاركة في معارك السودان والان نبدء بالتفاصيل

استقرار ووحدة السودان

الدمام - شريف احمد - نفت مصر بشدة "مزاعم" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السوادن، بشأن مشاركة الطيران الحربي المصري في المعارك الجارية بالسودان.وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي أن "هذه الاتهامات تأتي في وقت تبذل فيه مصر جهودا مكثفة لوقف الحرب في السودان، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية الهادفة لدعم المتضررين من النزاع".وأضاف البيان: "إذ تنفي جمهورية مصر العربية تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".واختتم البيان بتأكيد حرص مصر الدائم على أمن واستقرار ووحدة السودان، حكومة وشعبا، مشددا على أن "مصر ستواصل تقديم كل أشكال الدعم الممكنة للأشقاء في السودان لمواجهة التحديات الناتجة عن هذه الحرب الغاشمة".وكان حميدتي اتهم مصر بشن ضربات جوية على قواته.وقال في مقطع مصور الأربعاء إن القاهرة تدرب كذلك الجيش السوداني وتزوده بطائرات مسيرة في الحرب المستمرة منذ نحو عام ونصف العام في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي حقق تقدما على الأرض مؤخرا.