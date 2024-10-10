بسبب فيديو غير أخلاقي.. 10 صورلحكمة في الدوري التركي تم إيقافها مدى الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تعرضت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان للإيقاف مدى الحياة وشطبها من لجنة الحكام، من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم، بسبب مزاعم وجود فيديو جنسي، لها رفقة أورهان أردمير مفتش حكام الدوري التركي.

وقرر اتحاد كرة القدم التركي، إيقاف كار أرسلان مدى الحياة وشطبها من لجنة الحكام، كما تم إيقاف أورهان أردمير، بسبب فيديو جنسي فاضح مع أرسلان.

وتبلغ كارا أرسلان من العمر 24 عاماً فقط، فيما يبلغ أورهان أردمير من العمر 61 عاماً، مما يعني أن أورهان يكبرها بما يقارب 37 عاماً.

ونفت كارا أرسلان، كل ما أثير حول ظهورها في هذا الفيديو، وقالت: "سوف أتجه إلى الطرق القانونية، بكل صلابة وقوة".

وأضافت: "أتمنى دعمكم في هذا الأمر، ولكنني لا أقوم بأشياء مثل الحزن والصراخ، فهذا ليس أنا".

وتابعت: "أنا مجرد واحدة من بين العديد من النساء، الذين يتعرضون للظلم، وأقف بجانب قضيتي حتى النهاية".

واختتمت أرسلان تصريحاتها: "آمل أن أكون آخر من يتعرض إلى الأذى".

وتحولت أرسلان صاحبة الـ 24 عاماً إلى مجال التحكيم، بعد أن اعتزلت كرة القدم بسبب الإصابة.

وولدت أرسلان في مدينة أسطنبول في تركيا، كما أنها مارست كرة القدم رفقة فريق بشكتاش التركي.

وعلى الجانب الآخر، اعترف أرديمير، بأنه ظهر في الفيديو، قائلاً: "لقد تم القضاء على شرفي وسط عائلتي ووسط التحكيم، بجانب الخسائر المالية التي تعرضت لها".

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