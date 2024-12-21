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أحمد عادل عبد المنعم على رأس غيابات الإسماعيلى أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد الله

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 11:15 م

يفقد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 4 لاعبين غدا السبت أمام بيراميدز في المباراة التي ستقام على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، التي ستقام على استاد الإسماعيلية.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم للإصابة بمزق في العضلة الضامة، أحمد الشيخ للتأهيل من عملية غضروف الركبة، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت لأسباب فنية.
 

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطارى، عمر القط، على الملوانى، إبراهيم عبد العال، مروان حمدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، محمد زيدان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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