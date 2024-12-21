شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم على رأس غيابات الإسماعيلى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يفقد حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 4 لاعبين غدا السبت أمام بيراميدز في المباراة التي ستقام على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، التي ستقام على استاد الإسماعيلية.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم للإصابة بمزق في العضلة الضامة، أحمد الشيخ للتأهيل من عملية غضروف الركبة، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت لأسباب فنية.



حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال.

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر.

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطارى، عمر القط، على الملوانى، إبراهيم عبد العال، مروان حمدى، إيريك تراورى.

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، محمد زيدان.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.