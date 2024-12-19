عبد الملك الحوثي: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط "ممر داود" في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تحدث زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، عن "المسار الذي يعمل عليه الإسرائيلي" في سوريا، وذلك في كلمة تناول فيها مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأكد عبد الملك الحوثي، أن المسار الذي يعمل عليه الإسرائيلي في سوريا يتضمن التوغل باتجاه السويداء والسعي لربطها بمناطق البادية السورية الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي.

وأوضح "الحوثي"، أن العدو الإسرائيلي لديه مخطط يطلق عليه "ممر داود"، الذي يهدف إلى التوغل وصولًا إلى نهر الفرات في مناطق سيطرة الأكراد التي يحتلها الأمريكي.

وأشار "الحوثي" إلى أن العدو الإسرائيلي يطمح للوصول إلى نهر الفرات، ورأى أن الفرصة متاحة أمامه في ظل عدم وجود أي عائق أمام توغله في الأراضي السورية.

وأضاف "الحوثي" أن التوغل الإسرائيلي في سوريا يُطلق عليه عملية "سهم باشان"، وهو اسم يرمز إلى خرافة يهودية قديمة تعتبر منطقة جنوب سوريا وشمال الأردن مملكة قديمة لليهود.

وتحدث "الحوثي" عن المنطقة التي يسعى العدو الإسرائيلي للسيطرة عليها، وهي منطقة زراعية خصبة وغنية بالمياه العذبة من جنوب دمشق وحتى حوض اليرموك وسهل حوران، ومن جبل الشيخ غربًا إلى جبل العرب السويداء شرقًا.

وذكر "الحوثي" أن العدو الإسرائيلي يعتبر سيطرته على جبل الشيخ الاستراتيجي غنيمة كبيرة لأنه يتيح له فرصة الإطلالة على كل الشام.

وانتقد "الحوثي" ما وصفه بتدمير العدو الإسرائيلي للقدرات العسكرية السورية، مؤكدًا أن هذا يمثل عدوانًا إجراميًا وانتهاكًا للسيادة السورية، مؤكدا على أن العدو الإسرائيلي يواصل استباحة الأراضي السورية برا وجوا وبحرا، كما يشمل ذلك إنزال فرق عسكرية إلى بعض المصانع والمراكز العلمية للحصول على معلومات أو معدات.

وتابع "الحوثي" في حديثه عن المشروع الصهيوني، موضحًا أن السيطرة على المقدسات هي جزء من الهدف النهائي لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن الإسرائيلي يسعى ليكون الوكيل الأمريكي الحصري في المنطقة.

وفي ختام كلمته، تطرق الحوثي إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "حرب القيامة" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، معتبرًا ذلك جزءًا من سعي اليهود الصهاينة لإنشاء ما يُسمى "المملكة الثالثة".