تكنولوجيا: Honor تدعم هاتف Magic 7 RSR Porsche Design بتقنية جديدة في كاميرة periscope

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة Honor حدث في 23 من ديسمبر لكشف النقاب عن إصدارها الخاص Magic 7 RSR Porsche Design، ولقد أكدت إعلانات تشويقية على دعم هذا الإصدار بكاميرة periscope محسنة بدقة 200 ميجا بيكسل مع تقنية تستخدم للمرة الأولى في صناعة الهواتف الذكية..

يأتي Magic 7 RSR Porsche Design قريباً بتركيز خاص على تعزيز إعدادات الكاميرة لتجربة تصوير إحترافية، ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية التي نشرت على منصة Weibo بعض التفاصيل حول كاميرة periscope التي تأتي باثنان من المحركات لتركيز بؤري كهرومغناطيسي للصورة والتي تقدم للمرة الأولى في صناعة الهواتف الذكية.

وتدعم هذه التقنية التركيز البؤري للعدسات في كاميرة periscope لجذب إضاءة أكبر والحصول على تفاصيل أكثر دقة في اللقطات.

من جانب أخر قدمت تسريبات جاءت من “Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول مواصفات هاتف Magic 7 RSR Porsche Design، حيث يضم الهاتف مستشعر OmniVision OV50K رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.3 إنش مع عدسات متغيرة f/1.2-2.0.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر periscope بدقة 200 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4 إنش، وفتحة عدسات f/1.88، والتي تدعم التكبير البصري حتى 3 مرات والتكبير الرقمي حتى 100 مرة، كما أكدت هذه التسريبات على دعم الكاميرة بمحرك التركيز الكهرومغناطيسي المزدوج، أيضاً تأتي الكاميرة الثالثة بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 122 درجة، وتدعم إلتقاط صور macro عند 2.5سم.

يذكر أن مواصفات الكاميرة في هذا الإصدار تحاكي إعدادات الكاميرة في إصدار الشركة السابق Honor Magic7 Pro الذي قدم في السوق الصيني في شهر أكتوبر الماضي.

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