شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google keep يصبح تطبيقا أساسيا فى تحديث Android 16 الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الإصدار التجريبي الثاني من Android 16 للمطورين تغييرًا جديدًا، حيث سيكون Google Keep تطبيقًا للنظام، مما يعني أنه لا يمكن إلغاء تثبيته، وستظل قادرًا على تعطيل التطبيق ووضعه في حالة خاملة.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإن Google Keep هو تطبيق تدوين الملاحظات من جوجل، ويبدو أنه حصل على ترقية مع الإصدار التجريبي الثاني للمطورين من Android 16، ويشير هذا التغيير إلى أن جوجل تستعد لمنح Keep دورًا جديدًا ومسؤوليات أكثر.

كما أن تطبيقات النظام هي تطبيقات مثبتة مسبقًا تتيح لنظام التشغيل أداء وظائف أساسية على الجهاز، وترتبط هذه الوظائف عادةً بالإعدادات والمراسلة والمكالمات وإدارة النظام وغيرها.

لا يستطيع المستخدمون إلغاء تثبيت هذه التطبيقات، ولا يزال بإمكانك تعطيل بعض هذه التطبيقات لتحرير مساحة التخزين إذا كنت بحاجة إلى ذلك.

لا يعد تطبيق Google Keep حاليًا تطبيقًا لا يمكن إلغاء تثبيته، ولكن من المتوقع أن يصبح تطبيقًا أساسيًا مع نظام التشغيل Android 16.

ويبدو أن التغيير قد يكون مرتبطًا بخطط جوجل المعلنة لمنحه المزيد من الوظائف والتكامل مع ميزات Android الأساسية الأخرى.



يمكن أن يكون هذا التغيير أيضًا بسبب استعداد جوجل لميزة تدوين الملاحظات على شاشة القفل القادمة، ومن المتوقع أن تصبح الميزة رسمية مع نظام التشغيل Android 15.

وستعمل الميزة بشكل مباشر إلى حد ما، حيث ستتيح لك كتابة الملاحظات بسرعة دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك للقيام بذلك.



