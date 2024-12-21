انت الان تتابع خبر منع بيع هواتف موتورولا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتبعا لوكالة رويترز فإن لجنة التجارة الدولية الأمريكية قالت إن "شركة Lenovo انتهكت براءات اختراع تابعة لشركة Ericsson فيما يتعلق بتقنيات 5G، وتقوم Lenovo بتصنيع وتوزيع هواتفها في الولايات المتحدة تحت علامة موتورولا التجارية، لذا فإن الهواتف التي تباع تحت علامة موتورولا قد يحظر بيعها في الولايات المتحدة.

وأشارت وثيقة صادرة عن لجنة التجارة الدولية الأمريكية إلى أن "Lenovo انتهكت عددا من براءات الاختراع التابعة لشركة Ericsson، لذا قامت الأخيرة بتقديم شكوى حول الموضوع عام 2023، ومن المفترض أن تتخذ الجهات المعنية في الولايات المتحدة قرارها حول الموضوع عام 2025، لذلك قد تقرر لجنة التجارة الدولية الأمريكية منع بيع هواتف Lenovo تحت علامة موتورلا في الولايات المتحدة".

وذكرت وثيقة صادرة عن شركة Ericsson أن هواتف Motorola Moto G و Edge و Razr التي تنتجها Lenovo تحت علامة موتورلا التجارية، تنتهك براءات الاختراع التي طورها خبراء Ericsson فيما يتعلق بنقل البيانات لاسلكيا.