دكتورة يومي تحتفل بعيد ميلادها بفستان جريء في باريس- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي اللبنانية يمنى خوري، المشهورة بـ"الدكتورة يومي" بعيد ميلادها بأجواء فاخرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد إختارت يومي لهذه المناسبة فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود، بقصة مميزة عند الصدر، مزينة باللون الذهبي، وقد تزينت بعقد باللون الذهبي أيضاً.

من المعروف عن نجمة يمنى خوري، المشهورة بـ"الدكتورة يومي"، ذوقها الرفيع في إختيار إطلالاتها وتنسيقها.

إليكِ إذاً مجموعة صور لـ"الدكتورة يومي"، التي ظهرت فيها بإطلالات مميزة على شاطئ البحر، يمكنكِ إعتمادها للحفاظ على أناقتكِ أثناء ممارسة رياضة السباحة.

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