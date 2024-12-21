شكرا لقرائتكم خبر عن باسكال مشعلانى تطرح أغنيتها الجديدة "بضيعة زغيرة" باللهجة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها بعنوان بضيعة زغيرة من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، وألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم، وتسجل ملحم أبو شديد.

وأعربت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على أغنيتها الأخيرة التى طرحتها وتحمل اسم "ماحبيتش"، وحققت نجاحًا كبيرًا ونالت عليها إشادات من داخل الوسط الفني وخارجه.

وأضافت: "الأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا وكلها حب وتفاؤل، وأقدم عدة أغانى على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة، بحيث أطرح أغنية كل فترة".

وطرحت منذ فترة النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني أحدث أغانيها التى تحمل اسم "دخيلو الله" من كلمات حسين إسماعيل، وألحان وسام الأمير وتوزيع ملحم أبو شديد، وهى أغنية بدوية مأخوذة من الفلكلور البلدي اللبناني.

وكانت قد طرحت مؤخرًا النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل اسم "استنى" باللهجة المصرية وهى من كلمات محمد رفاعى وألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شديد، وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها مع رفاعى بعد أغنية "اتعذبت كفاية" والتى حققت نجاحًا كبيرًا، وتصدرت ترتيب الأغانى فى عدد من البرامج الإذاعية، وهى من كلمات وألحان رفاعى ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها فى تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبنانى زياد خورى.