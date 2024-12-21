الامارات | بينتو: الفوز على قطر مرتين لا يعني سهولة المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، إن مباراة «الأبيض» مع قطر اليوم، لن تكون سهلة، كون أن المنافس يملك نخبة من أفضل اللاعبين، مشدداً على أن الفوز على نظيره المنتخب القطري مرتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لا يعني أن المنتخب الإماراتي سيفوز بسهولة اليوم، معتبراً أن ترشيح المنتخب للفوز باللقب لن يعطيه الأفضلية بل يُشكل ضغطاً كبيراً عليه.

وأضاف بينتو خلال مؤتمر صحافي، أمس: «لا يمكن التحكم في التوقعات التي تصدر من الجماهير بشأن ترشيح المنتخب للفوز باللقب، كون أن هذا الأمر لا يساعد المنتخب في الفوز بالبطولة، وأن نكون مرشحين للفوز باللقب فإن ذلك لا يعطي المنتحب الأفضلية بل سيُشكل ضغطاً كبيراً عليه، لكن هذا الأمر طبيعي في جميع البطولات، ومع احترامي وشكري للجماهير فإن هذا الأمر لن يؤثر في استراتيجيتنا في وضع الخطة المناسبة، وسنركز في مباراتنا أمام قطر لتحقيق النتيجة المثلى».

وأضاف: «قمنا بدراسة المباراتين السابقتين أمام قطر لمعرفة نقاط القوة والضعف، ووضعنا خطتنا بناء على أداء منتخبنا، وكذلك أداء المنتخب المنافس».