شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX توقع اتفاقية لإطلاق مهمتين فضائيتين إلى المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

وقعت شركة SpaceX صفقة لإرسال مهمتين لرواد فضاء خاصين إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام صاروخ فالكون 9 وكبسولة كرو دراجون، وتم حجز الرحلات الجوية من جانب شركة Vast في كاليفورنيا، والتي تعمل على تطوير محطة فضاء خاصة تسمى هافن-1 والتى يمكن أن تصل إلى المدار في أقرب وقت من العام المقبل، أيضًا على متن صاروخ فالكون 9.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال الرئيس التنفيذي لشركة Vast ماكس هاوت في بيان: "إن تمكين مهام الحمولة والطاقم إلى محطة الفضاء الدولية هو جزء أساسي من استراتيجية فاست، مما يسمح لنا بتعزيز تعاوننا مع وكالة ناسا ووكالات الفضاء العالمية".

وأضاف هاوت: "لا تعمل هذه المهام على تعزيز خبرتنا في عمليات رحلات الفضاء البشرية والتعاون مع وكالة ناسا فحسب، بل إنها تضع فاست أيضًا كمنافس رائد لتقديم خليفة الجيل التالي لمحطة الفضاء الدولية، وتعزيز مستقبل استكشاف الفضاء البشري".

وتخطط ناسا لاختيار ورعاية هذا المحطة من خلال برنامجها التجاري لمدار الأرض المنخفض، وقد شاركت شركة Vast في العملية بتصميمها Haven-2، وهى نسخة أكبر وأكثر تقدمًا من Haven-1 pathfinder.

ووفقًا للشركة، يمكن أن تكون أول وحدة Haven-2 جاهزة للعمل في مدار أرضي منخفض بحلول عام 2028، أي قبل عامين من الانتهاء المتوقع لمحطة الفضاء الدولية.

ستكون رحلات Vast المحجوزة حديثًا إلى محطة الفضاء الدولية عبارة عن بعثات رواد فضاء خاصة (PAMs)، وهي رحلات قصيرة المدة يجب أن توافق عليها وكالة ناسا.

لم توافق وكالة ناسا بعد على رحلات PAM المخطط لها من جانب Vast، لكن SpaceX قالت إنها ستكون جاهزة لإرسالها في طريقها عندما يحين الوقت.

وقالت رئيسة شركة SpaceX والمديرة التنفيذية للعمليات جوين شوتويل في البيان نفسه: "أنا متحمسة للعمل مع فاست لأنهم يبنون المزيد من الفرص والوجهات لمزيد من الأشخاص للسفر بين النجوم".