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المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في سوريا بشكل عاجل

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إلى توفير الموارد بشكل عاجل لمعالج الاحتياجات المنقذة للحياة وواسعة النطاق في سوريا.

 

وقالت إيمي بوب في بيان: إنه يجب على المجتمع الدولي التضامن لإعادة بناء مجتمع شامل في سوريا، مشيرة إلى أن الأولوية هي المساعدات الإنسانية، والإعفاء من العقوبات لتعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار ، حيث يعيش أكثر من 90 % من السكان تحت خط الفقر ، ونزوح 800 ألف شخص في الأسابيع الأخيرة وأيضاً يجب ضرورة إرساء الاستقرار والعدالة والتعويض وحصول الناس على ممتلكاتها وحقوقها .

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