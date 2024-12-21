المركزي الروسي يرفع سعر الروبل أمام العملات الرئيسية حتى 23 ديسمبر الجاري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.08 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.3438 روبل.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.41 روبل، ليبلغ 106.5444 روبلات. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيكا، ليصل إلى 13.9897 روبلا.

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