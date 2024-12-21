شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 21- 12- 2024.. 50.85 جنيه للشراء و50.98 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم السبت 21- 12- 2024 مقابل الجنيه المصرى، ثباتًا في بداية التعاملات، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار للشراء 50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل الدولار للشراء و50.85 جنيه، 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

ويرصد ”الخليج 365”، من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وفيما يلى سعر الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.86 جنيه للشراء.

50.96 جنيه للبيع.