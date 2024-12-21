شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 87.1% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 21.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 42.2%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.12 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.9%، وفي المركز الخامس شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.9%، والتجاري الدولي للسمسرة في لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 2.5 مليار جنيه بنسبة 4.9%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 2 مليار جنيه بنسبة 3.9%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، و1.4 مليار جنيه، بنسبة 3.2%، 2.6%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 30526.71 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 8410.64 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 11532.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 37573.17 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 5.96% ليغلق عند مستوى 8630.72 نقطة.