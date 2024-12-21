السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاع درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي يصل إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر خلال فترة الصباح ومن متر إلى مترين خلال فترة ما بعد الظهيرة يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج خلال فترة الصباح ومتوسط الموج خلال فترة ما بعد الظهيرة يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

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