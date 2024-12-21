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المملكة تدين حادث الدهس في ألمانيا

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية حادث الدهس، الذي وقع في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.
وأكدت المملكة موقفها في نبذ العنف، معبرة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

حادث الدهس في ألمانيا

قال عمدة مدينة مجدبورج الألمانية، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أكثر من 68 آخرين بعد اقتحام سيارة لأحد أسواق عيد الميلاد في المدينة.
وأعلن مستشفى جامعة مجدبورج أنه مستعد لاستقبال مصابي ما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة الألمانية مساء الجمعة.
للمزيد عن الحادث: حادث دهس في ألمانيا.. مقتل شخص على الأقل والمستشفيات تستقبل المصابين
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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