شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين حادث الدهس في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادث الدهس، الذي وقع في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا.
وأكدت المملكة موقفها في نبذ العنف، معبرة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأعلن مستشفى جامعة مجدبورج أنه مستعد لاستقبال مصابي ما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة الألمانية مساء الجمعة.
للمزيد عن الحادث: حادث دهس في ألمانيا.. مقتل شخص على الأقل والمستشفيات تستقبل المصابين
وأكدت المملكة موقفها في نبذ العنف، معبرة عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
حادث الدهس في ألمانياقال عمدة مدينة مجدبورج الألمانية، إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب أكثر من 68 آخرين بعد اقتحام سيارة لأحد أسواق عيد الميلاد في المدينة.
وأعلن مستشفى جامعة مجدبورج أنه مستعد لاستقبال مصابي ما يشتبه أنه هجوم دهس بسيارة في سوق لعيد الميلاد بالمدينة الألمانية مساء الجمعة.
للمزيد عن الحادث: حادث دهس في ألمانيا.. مقتل شخص على الأقل والمستشفيات تستقبل المصابين