شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل لوفاة المرخص له والان مع تفاصيل الخبر

حدد دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجارى أو صناعى أو عام لوفاة المرخص له، وذلك على النحو التالي:

- أصل رخصة المحل.

- صورة إعلام الوراثة والأصل للاطلاع.

- توكيل موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسؤولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

- المستند الذي يثبت سداد التأمينات الاجتماعية إلى المطلوب نقل الترخيص إليهم (شهادة – خطاب – إيصال ..........).

- صورة من قرار الوصاية، صورة من موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر من بين الورثة) والأصل للاطلاع.

- في حالة نقل الرخصة لمحل عام يقدم المطلوب نقل الترخيص إليهم ما يلي:

1- بيان الموقف من التجنيد إذا كان السن بين 21 ، 30 سنة.

2- صورة الترخيص الخصي للمستغل والمدير والمشرف (الموجود منهم).

3- صحيفة الحالة الجنائية.

- في جميع الأحوال يسري على المنقول إليهم جميع الاشتراطات المقررة قانونًا على المرخص له الأصلي (موافقة الأمن في حالة المطابع ومحال بيع الأسلحة ومراكز الكمبيوتر........إلخ)، موافقة الصحة لمحال بيع الأغذية والمشروبات........إلخ، موافقة التموين للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.......إلخ).

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.