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إعلام ألمانى: مقتل 11 شخصا فى حادث ماجديبورج.. صور

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:24 م

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن التقارير تعلن عن مقتل 11 شخصا فى حادث ماجديبورج، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم مدينة ماجديبورج إن الصور مروعة ومن المبكر إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الضحايا.

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وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن "20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا".

وذكر مراسل القناة، أن وزير الداخلية الألمانى يتوجه إلى موقع حادث مجدبورج.

أكدت وكالة رويترز للأنباء وقوع إصابات فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا.

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سيارات الإسعاف فى مكان الحادث  

 

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ألمانيا حاجث دهس

 

السائق المتهم
السائق المتهم

 

القبض على السائق
القبض على السائق

 

عملية دهس في المانيا وعشرات المصابين
عملية دهس في المانيا وعشرات المصابين

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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