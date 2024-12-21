شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام ألمانى: مقتل 11 شخصا فى حادث ماجديبورج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن التقارير تعلن عن مقتل 11 شخصا فى حادث ماجديبورج، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم مدينة ماجديبورج إن الصور مروعة ومن المبكر إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الضحايا.

تحديث:

وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن "20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا".

وذكر مراسل القناة، أن وزير الداخلية الألمانى يتوجه إلى موقع حادث مجدبورج.

أكدت وكالة رويترز للأنباء وقوع إصابات فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا.



سيارات الإسعاف فى مكان الحادث



ألمانيا حاجث دهس



السائق المتهم



القبض على السائق